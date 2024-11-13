البحر الأحمر: إحالة وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق للمحاكمة التأديبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحالت الجهة الإدارية، مدير عام الشباب والرياضة السابق بالبحر الأحمر المدعو "ح.خ.م" إلى المحاكمة التأديبية، بسبب إحدى المخالفات أثناء توليه المسئولية.

وحملت الإحالة في القضية رقم 416 لسنة 2023 ثاني الغردقة، حيث تم إخطار الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر، للإحالة إلى المحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وأشارت الجهة الإدارية إلى عدم جواز ترقيه المحال السالف ذكره، وعدم جواز قبول استقالته وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قراراً بتعيين فراج عبدالمقصود مديراً عاماً لمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضي بدلا منه.



