قصور الثقافة تصدر ديوان وردة علمتنا التنقيب للشاعر زين الرزيقي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "وردة علمتنا التنقيب" للشاعر زين الرزيقي، ضمن سلسلة "الفائزون" بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة في دورتها الأخيرة.



يضم الديوان 16 قصيدة شعر فصحى منها "نحدق لتنقلب الطاولة، لا تجيد سوى المراقبة، كلما مر بالباب حنين، مسافة بين جملتين، رأيتهم في دموع أمي، ثلاث دقات تطارد بابي، وردة علمتنا التنقيب"، وغيرها.

من قصيدة "نحدق لتنقلب الطاولة" نقرأ:

باغتته الأيام وذابت في العرق

أغمض

فسرق الجفن لحظته

اقتلع عينه

وثبتها في الفراغ

فصرخت الكاميرا..

كأن المدى عدسة

والذراع إطار يمتد بلا خوف

يقترب..

دون أن تتعشم يد في مصافحة

وينزوي..

دون أن يصيبه سكون بالضجر

وفي "طرق لم أعبرها" يقول الشاعر:



لم يستدرجني الحنين إلى هنا

ولا رغبة بي لفعل شيء

سوى الانحناء أمام هذه الأعتاب

والتمسح بصدأ المقابل

أن أراقب أفواه البيوت التي تؤثر الصمت

وتقاوم الاهتزاز..

لكيلا توقظ أملا

انتظر طويلا وراءها".

سلسلة "الفائزون" تصدرها هيئة قصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للنشر، بإدارة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وغلاف الديوان لوسام سامي، وتعنى السلسلة بنشر بأعمال الفائزين بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة التي تقدم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، أدب الطفل