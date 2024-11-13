تموين بورسعيد يضبط 2 طن أسمنت مجهول المصدر

قال محمد حلمي، وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، إن رجال الرقابة بمديرية تموين بورسعيد برئاسة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة وهاني شاكر، مدير إدارة غرب، وحاتم ماهر وعصام العاصي كبار مفتشي الإدارة.

وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من أجولة الأسمنت مجهول المصدر بدون فواتير تدل على نشأته أو مصدره، وتم التحفظ على كمية تزن 2 طن أسمنت.

وأشار إلى أن رجال الرقابة بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنوا من التحفظ على 1000 لتر سولار، حيث تم ضبطها بدون ترخيص بنطاق الجنوب، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لاتخاذ اللازم.

وأضاف وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أنه تم ضبط أحد البدالين التموينين، تصرف فى حصة تموينية مُدعمه من السكر كمية تقدر بـ1000 كيلو من السكر بغرض الاتجار والتربح دون وجه حق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.