1000 متسابق دراجات من مختلف محافظات الجمهورية بشمال سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مهرجان الدراجات الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات، بمشاركة نحو 1000 متسابق من محافظات شمال سيناء، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الفعالية تُبرز قدرة محافظة شمال سيناء على تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز رياضي يدعم السياحة الرياضية ويربط المحافظات بأنشطة تعزز الوحدة الوطنية.

من جانبه، صرّح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بأن مهرجان الدراجات يعكس رؤية المحافظة في تطوير الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية والثقافية، قائلاً: "شمال سيناء اليوم ليست فقط محافظة حدودية، بل هي منارة للرياضة والتنمية بفضل جهود الدولة المستمرة في دعم الشباب وتوفير الفرص التي تمكنهم من المساهمة في بناء مستقبل الوطن."

وأضاف المحافظ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز استقرار المحافظة وتشجع على جذب المزيد من الفعاليات الرياضية والسياحية، بما يدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في شمال سيناء والمناطق الحدودية الأخرى.