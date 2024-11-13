روسيا تبحث التعاون مع إثيوبيا تحت شعار الوقت لا ينتظر

تبحث 34 شركة روسية في مجالات النقل والبناء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعة الزراعية والسياحة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا اليوم توسيع التعاون الاقتصادي تحت شعار "الوقت لا ينتظر".

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه انطلق اليوم في أديس أبابا منتدى الأعمال الروسي الإثيوبي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وخلال الافتتاح قال رئيس اللجنة التنسيقية للتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية (أفروكوم)، إيغور موروزوف: "نرى إثيوبيا كمركز ديناميكي للاستثمار.

ونهدف إلى جذب التقنيات الروسية، بما في ذلك النقل الكهربائي، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، لتعزيز نمو إثيوبيا بشكل أكبر".

وأكد على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إثيوبيا في أفريقيا، وخاصة انضمامها مؤخرا إلى مجموعة البريكس، قائلاً: "قبول إثيوبيا في مجموعة البريكس من شأنه أن يسهل أنظمة الدفع ويوسع نطاق مشاركتنا الاقتصادية".