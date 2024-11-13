محلفون أمريكيون يمنحون ثلاثة سجناء سابقين بالعراق 42 مليون دولار

منحت هيئة محلفين أمريكية اليوم الثلاثاء 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب سئ السمعة بالعراق ، وحملت مقاولا عسكريا مقره في ولاية فرجينيا مسؤولية المساهمة في تعذيبهم وسوء معاملتهم قبل عقدين من الزمن.

وجاء القرار الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أشخاص بعد ما لم تتمكن هيئة محلفين مختلفة في وقت سابق من هذا العام ،من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة سي أيه سي أي ومقرها ريستون بولاية فرجينيا، المسؤولية عن عمل المحققين المدنيين التابعين لها والذين عملوا مع الجيش الأمريكي في أبو غريب في عامي 2003 و 2004.

ومنحت هيئة المحلفين المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية من المدعي عليه.

وقال الأشخاص الثلاثة في شهادتهم بأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري وغيره من أشكال المعاملة القاسية في السجن.