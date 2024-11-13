الاتحاد الأوروبي يقرر عدم تجديد اتفاقية للصيد مع السنغال بعد انتقادات واسعة

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السنغال الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي لن يجدد اتفاقية للصيد مع السنغال تعرضت لانتقادات من العديد من السنغاليين.

يأتي هذا القرار بعد أن صنف الاتحاد الأوروبي السنغال على أنها "دولة غير متعاونة" في مكافحة الصيد غير القانوني في وقت سابق من هذا العام، مشيرا إلى "إخفاقات في أنظمة الرصد والسيطرة والمراقبة" على السفن السنغالية في المياه الإقليمية وكذلك على السفن الأجنبية في ميناء داكار العاصمة.

وقالت البعثة في بيان: "في انتظار تطورات مشجعة، لن يتم تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والسنغال".

وستضطر السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه السنغالية عندما تنتهي الاتفاقية يوم الأحد، ولن تتلقى السنغال أي مساهمة مالية بموجب الاتفاقية.

ولم يصدر أي رد فوري من الحكومة السنغالية.