حكومة السودان تعلن تمديد فتح معبر أدري لتسهيل دخول المساعدات

قررت حكومة السودان، اليوم الأربعاء، تمديد فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أكدت الحكومة استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالات الأخرى العاملة في المجال الإنساني.

وحذرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن الحرب الأهلية المتواصلة في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تزداد عنفا واتساعا مع وقوع مجازر مروعة وأعمال عنف جنسي جماعية.

وأفاد مسئولون أمميون في جلسة لمجلس الأمن بأن قادة الصراع لا يظهرون أي رغبة في التفاوض، بل يبدو أنهم يراهنون على حسم المواجهة عسكريا.

وأوضح مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة راميش راجاسينغهام، خلال تقريره أمام مجلس الأمن، أن «النزاع في السودان يهدد بمزيد من التصعيد، وأن تصاعد الأعمال العسكرية من الطرفين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الذين يعانون من نقص في الغذاء والأمن».

وأشار التقرير إلى أن المواجهات تسببت حتى الآن في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، كما أصبحت المجازر والعنف الجنسي سمة مروعة لهذا النزاع.

في الأثناء، كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -في تقرير حديث- أن نحو نصف سكان السودان، أي حوالي 26 مليون شخص، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أن الصراع الدائر منذ 19 شهرا، أدى إلى تدهور شديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة الوصول إلى الخدمات الصحية تراجعت إلى 15.5% فقط بعد أن كانت 78% قبل الحرب.