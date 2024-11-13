إبراهيم عيسى: لقاء بايدن وترامب مشهد ديمقراطي ويعبر عن التسامح

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع الرئيس الذي سيسلم السلطة في يناير المقبل جو بايدن، في البيت الأبيض اليوم.

وقال خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، إن المشهد مختلف ولم يحدث بعد انتخابات أمريكا 2020، حيث إن ترامب كان رافضا لهذا المشهد من 4 سنوات.

وأضاف أن هذا المشهد ديمقراطي يعبر عنه لقاء الرئيسين، مؤكدا أن هذا الصورة تعني عودة أمريكا من السخونة إلى الشأن الأمريكي السياسي الهادئ وليس به الدرجة من الانقسام والخصومة.

ولفت إلى أن المشهد يقدم الصورة النموذجية للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، موضحًا أنها لحظة معبرة عن التسامح.

وعاد ترامب إلى واشنطن، يوم الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري.

وأكّد دونالد ترامب، خلال لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أن العملية الانتقالية ستكون «أسلس ما يمكن».

وقال الرئيس المنتخب بعد مصافحة بايدن في المكتب البيضاوي: «السياسة صعبة وليست عالما جميلا. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير».