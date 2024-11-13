أمريكا: لن نغير سياستنها بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل حققت تقدما جيدا لكنه محدود في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشارت إلى أنها لن تفرض قيودا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كما هددت قبل شهر إذا لم يتحسن الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل اليوم الثلاثاء إن التقدم الذي تحقق حتى الآن يجب استكماله ومواصلته، لكننا "في هذا الوقت لم نقم بإجراء تقييم يفيد بأن الإسرائيليين انتهكوا القانون الأمريكي".

وأضاف أن القانون يطلب ممن يتلقون الأسلحة الأمريكية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة تقديم هذه المساعدات.