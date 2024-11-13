فوز الكاتبة البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر عن روايتها الأدبية أوربيتال

فازت الكاتبة البريطانية، سامانثا هارفي، بجائزة "بوكر" الأدبية للأعمال الروائية، عن روايتها "أوربيتال" (أي مداري)، وهي رواية قصيرة مليئة بالعجائب تدور أحداثها على متن محطة الفضاء الدولية، وتتأمل في جمال الأرض ومدى هشاشتها.

وكانت هارفي قد حصلت أمس الثلاثاء، على الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار)، عن الرواية التي وصفتها بأنها "رعوية فضائية" تدور أحداثها حول ستة رواد فضاء يدورون حول الأرض، والتي كانت قد بدأت في كتابتها أثناء فرض عمليات الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت إن الرواية "لا تدور حول تغير المناخ تحديدا، ولكنها تتضمن وجهة نظر أن حقيقة تغير المناخ من صنع الإنسان".

وأهدت هارفي الجائزة لكل من يتحدث "لصالح الأرض وليس ضدها، ولصالح كرامة باقي البشر والحياة الأخرى وليس ضدهم".