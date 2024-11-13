دول الخليج تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية

وصفت دول مجلس التعاون الخليجي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن الضفة الغربية بأنها تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية.

وندد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان مساء الثلاثاء بـ"التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول الضفة الغربية".

يأتي ذلك بعد تصريحات لسموتريتش، دعا فيها إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكداً أن عام 2025 سيكون "عام السيادة على الضفة".

وقال البديوي، في تصريح نُشر على الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، إن تلك التصريحات "تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد على رفض دول مجلس التعاون لمثل "هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد على السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه".

وأكد أن دول الخليج "تقف صفاً واحداً بجانب الشعب الفلسطيني، لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".