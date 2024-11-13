 أمريكا.. قاض اتحادي يحكم على مسرب أسرار البنتاجون جاك تيكسيرا بالسجن 15 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. قاض اتحادي يحكم على مسرب أسرار البنتاجون جاك تيكسيرا بالسجن 15 عاما

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:28 ص

أصدر قاض اتحادي أمريكي اليوم الثلاثاء حكما على جاك تيكسيرا، الذي سرب أسرار البنتاجون، بالسجن لمدة 15 عاما.


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