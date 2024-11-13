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أصدر قاض اتحادي أمريكي اليوم الثلاثاء حكما على جاك تيكسيرا، الذي سرب أسرار البنتاجون، بالسجن لمدة 15 عاما.