أردوغان: نأمل أن يتخذ ترامب خطوات مختلفة بشأن المنطقة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خطوات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان، قوله في تصريحات صحفية أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من زيارتيه إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 29"، وفي رده على سؤال حول مستقبل العلاقات التركية الأمريكية خلال ولاية ترامب المرتقبة، إن ذلك سيتضح لاحقا خلال مباحثاتهما في اللقاءات الثنائية والاجتماعات الدولية.

وأضاف أن أنقرة تتابع تعيينات ترامب في إدارته المقبلة، مشددا على أهمية منصبي نائب الرئيس ووزير الخارجية بالنسبة لتطوير العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأعرب الرئيس التركي، عن أمله في بدء مرحلة مميزة من العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الجديدة.

وأكد وجود فرص متبادلة بشتى المجالات بين البلدين، مبينا أنهم يتوقعون إبداء إدارة ترامب الإرادة اللازمة لاغتنام هذه الفرص واتخاذ اللازم لتحويلها إلى مكاسب للطرفين، موضحا أن تركيا تنظر لولاية ترامب الجديدة من منظور مصالحها الوطنية.

وأشار أردوغان، إلى الأولوية التي توليها إدارة ترامب للاقتصاد، مؤكدا أن تركيا تقدم فرصا استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها السكانية الفتية.