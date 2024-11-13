وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت لوقف الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع كارثي في غزة، لافتًا إلى أن أفضل طريقة لتلبية احتياجات أهل القطاع هي وقف للحرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش زيارته إلى بروكسل للقاء مسئولي حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل حققت الأهداف التي وضعتها للحرب على غزة.

وأكمل: «إسرائيل كانت محقة في السعي لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى، وتمكنت من وضع حد لقدرة حماس، لذلك حان الوقت لوقف الحرب»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، ووقف إطلاق النار.

وزعم أن «حركة حماس برهنت أنها لم تنخرط في مباحثات وقف إطلاق النار، رغم الجهود المبذولة»، لافتًا إلى أن «قطر طلبت منهم مغادرة الدوحة بناء على ذلك».