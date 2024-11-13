أمين عام الناتو يدعو إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا مع تصاعد الضغوط الروسية على الجبهة الشرقية

دعا الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الثلاثاء، إلى دعم أقوى لأوكرانيا مع تصاعد الضغوط الروسية على الجبهة الشرقية للبلاد.

وأكد روته، قبل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الحاجة إلى "فعل أكثر من مجرد إبقاء أوكرانيا في الصراع". ووفقا لبيان صحفي صادر عن الناتو، قال روته: "نحتاج إلى رفع التكلفة على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وأصدقائه المستبدين، من خلال توفير الدعم اللازم لأوكرانيا لتغيير مسار الصراع".

كما شدد على الالتزام طويل الأمد المطلوب من الشركاء الغربيين، لا سيما في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا ما قد يكون أقسى شتاء لها منذ بدء الحرب في 2022.

وبعد لقائه مع ماكرون، أشار روته إلى أن روسيا تواصل هجومها على أوكرانيا بينما تعزز تحالفاتها مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. وقال روته: "يجب أن نكون متحدين.. أوروبا وأمريكا الشمالية وشركاؤنا العالميون، لحماية شعوبنا وضمان ازدهارها".

وأشار روته إلى التقدم الذي تم إحرازه في تعزيز صناعة الدفاع وقدرات الإنتاج التابعة للناتو، لكنه دعا إلى زيادة الإنفاق على الدفاع لتقليل مخاطر الصراعات المستقبلية. وقال: "كلما زاد إنفاقنا على الدفاع، قللنا من خطر الصراعات المستقبلية".

يُذكر أن روته، الذي شغل منصب رئيس وزراء هولندا سابقا، تولى منصب الأمين العام لحلف الناتو في الأول من أكتوبر الماضي.