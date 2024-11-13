حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في سعسع بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بـ«رشقة صاروخية».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاستهداف الذي وقع الساعة 9 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد موسى صلاح، القيادي في «حزب الله» اللبناني بضربة جوية في منطقة الخيام مطلع أكتوبر الماضي.

وأشار إلى القضاء على أيمن محمد النابلسي، القائد الجديد لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لوحدة ناصر في الحجير، خلال ضربة أخرى يوم الأحد الماضي، جنوب لبنان».

وزعم أنه «تمكن من القضاء على قائد حزب الله في منطقة الغجر، وتحييد الحاج علي يوسف صلاح، الذي كان يشغل منصب قائد حزب الله في منطقة تبنين، خلال ضربات إضافية».

وادعى بيان الاحتلال أن «هذه الضربات تزيد من تدهور قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات من جنوب لبنان ضد المدنيين الإسرائيليين على الحدود الشمالية».