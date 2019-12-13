عز الدين ميهوبي: أهنئ تبون واحترم الإرادة الشعبية

تقدم عز الدين ميهوبي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر أمس الخميس، بتهانيه للمرشح الفائز عبد المجيد تبون الذي انتخب رئيسا جديدا للبلاد، مؤكدا احترامه للإرادة الشعبية.

وحصل تبون على 58.15 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، بينما حل ميهوبي في المركز الرابع قبل الأخير بحصوله على 7.26 بالمئة من الأصوات بما يعادل 617 ألفا و753 صوتا.

وقال ميهوبي الذي رشح للعب دور مهم في هذه الانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم : "أتقدم بالتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للجمهورية، مع تمنياني له بالنجاح في مهمته الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".

وأضاف "لن يجد (تبون) منا إلا الدعم والعون، لا زلنا في خدمة هذا الشعب. طموحنا كان في نتيجة أفضل، نتقبل النتيجة التي تحصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية".