عون يؤكّد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية في 2020

أكّد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اليوم الجمعة أن العام 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، مهنئاً اللبنانيين على هذا الإنجاز.

وأكد رئيس الجمهورية أن "سنة 2020 ستشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية على أمل أن يصبح لبنان بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط، الأمر الذي يعطي دفعاً إيجابياً للاقتصاد اللبناني ويحسن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وهنأ الرئيس عون " اللبنانيين على هذا الانجاز الذي تحقق "بفعل الاصرار على الاستفادة من الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية والذي تُرجم في أول قرار صدر عن مجلس الوزراء في أول جلسة عقدتها الحكومة بعد نيلها الثقة مع بداية ولايتي الرئاسية".

ونوّه الرئيس "بالجهود التي بذلتها وزيرة الطاقة والمياه ومن سبقها في الوزارة لوضع هذا الانجاز قيد التنفيذ".

ومن جهتها اطلعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وأعضاء الوفد المرافق رئيس الجمهورية "على المراحل التي قطعتها عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الساحل اللبناني والإجراءات المتخذة لهذه الغاية".

يذكر أنه سوف يتم حفر أول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 على عمق 1500 متر تقريبا من سطح البحر، وسيبلغ عمق البئر 4200 متر، ويتطلب استكمال الحفر فترة تمتد من 55 الى 60 يوماً، إضافة إلى فترة شهرين لتحليل نتائج الحفر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في ديسمبر 2017.

كما تم توقيع عقد في العام الحالي 2019 مع شركة "روسنفت" الروسية في العام الحالي يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.