جونسون: نتائج الانتخابات البريطانية أنهت تهديد إجراء استفتاء ثان على «بريكست»

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا أمس وأسفرت عن فوز حزبه المحافظين بأغلبية ساحقة أنهت حالة الجمود، ووضعت نهاية لتهديد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون - في كلمة اليوم الجمعة، عقب إعلان فوزه في الانتخابات العامة - "لقد فعلناها، لقد كسرنا الأزمة، وأنهينا حالة الجمود، وكسرنا الحاجز"، مضيفا أنه "بهذا التفويض وبهذه الأغلبية، سنكون أخيرا قادرين على إتمام خروج بريطانيا من لاتحاد الأوروبي (بريكست)".

وأضاف أن هذه الانتخابات تعني أن إتمام "بريكست" أصبح قرارا من الشعب البريطاني غير قابل للجدل أو المقاومة أو النقاش، مضيفا أن هذه الانتخابات تضع نهاية لكل التهديدات البائسة بشأن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة إلى كل من صوتوا له، قال جونسون: "أنا أشعر بالتواضع لأنكم وضعتم ثقتكم بي وبالحزب"، متعهدا بأنه لن يعتبر دعمهم أمرا مسلما به، وسيعمل ليل نهار ليثبت للناخبين أنهم كانوا على حق عندما وضعوا ثقتهم به ولكي يكسب دعمهم في المستقبل.

وأكد أنه سيعمل على إتمام "بريكست" في موعده المحدد بحلول الـ31 من يناير المقبل من دون استثناءات أو احتمالات، مشددا على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي "كمملكة متحدة واحدة تستعيد سيطرتها على قوانينا وحدودنا وأموالنا وتجارتنا ونظام الهجرة الخاصة بنا تحقيقا للرغبة الديمقراطية للشعب البريطاني".

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كل من ساعد في تأمين أكبر أغلبية برلمانية يفوز بها حزب المحافظين منذ الثمانينيات من القرن الماضي.