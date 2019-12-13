«بومبيو» يتدخل للإفراج عن مساعدات اقتصادية للبنان بقيمة 115 مليون دولار

تدخل وزير الخارجية مايك بومبيو شخصياً، يوم الخميس، من أجل الإفراج عن حوالي 115 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للبنان التي تم تعليقها لمدة شهر، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على هذا الشان.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن التأجيل فرضته بوني جليك، نائب مدير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بعد مداولات مع نائب مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس وأعضاء متشددين بالكونجرس، وفقا للأشخاص المطلعين.

وأضاف المطلعون أن بومبيو اتصل بجليك يوم الخميس وطلب منها الإفراج عن الأموال.

يذكر أن المساعدات الاقتصادية للبنان منفصلة عن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 105 ملايين دولار تم تجميدها أيضا دون تفسير خلال الأسابيع الأخيرة قبل أن يجري الإفراج عنها في الآونة الأخيرة.