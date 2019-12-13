مقتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة جنوب شرقي أفغانستان

لقي 10 مدنيين، بينهم نساء وطفل، حتفهم إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية غزنة جنوب شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

وقال عضو المجلس المحلي نصير أحمد فقيري، إن 6 آخرين، بينهم 3 نساء، أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم الجمعة في منطقة جاغاتو.

وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري نفس الحصيلة.

وذكر المسؤولون أن الضحايا من سكان ولاية دايكندي بوسط البلاد، وكانوا في طريقهم إلى غزنة.

وأوضح مسؤولون أن القنبلة زرعت لاستهداف قوات الأمن الأفغانية حيث انفجرت على بعد 300 متر من قاعدة عسكرية في المنطقة. وألقى المسؤولون باللائمة في الانفجار على حركة طالبان.

وهذا هو الانفجار الثاني خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة. وانفجرت في الحادث السابق قنبلة على جانب طريق في شاحنة مدنية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مقتل أكثر من 2500 شخص وإصابة أكثر من 5600 مدني في الفترة ما بين يناير وسبتمبر في الدولة التي تموج بالاضطرابات.