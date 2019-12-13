مبادرة بلجيكية تتيح للأشخاص العاديين ممارسة تجربة برلمانية

الأنوار مطفأة بالفعل في قاعة الجلسات العامة بمبنى البرلمان في مدينة إيوبين شرقي بلجيكا. لكن في غرفة أخرى، يبدأ العمل في تجربة ديمقراطية: مجلس المواطنين.

وهناك، يجتمع 24 مواطنا من جميع الفئات العمرية والمجتمعية لوضع مقترحات تشريعية سيتم عرضها لاحقا على البرلمان "الحقيقي".

وتم اختيار معظم أعضاء مجلس المواطنين عشوائيا من بين ألف شخص، ولم يكن لهم أي علاقة بالسياسة من قبل.

تعمل ماريون ديكر /50 عاما/ في التسويق بمدينة إيوبين. أما ديدييه ليجون /48 عاما/ فهو مدير بناء، وتعمل أليس ترينين /32 عاما/ بالمحاماة. الشيء المشترك بينهم هو الإيمان بأن المشاركة النشطة في الحياة المدنية يمكن أن تحدث فرقا.

تقول ديكر: "شعرت بالفخر والشرف لاختياري من بين هؤلاء المواطنين الألف".

وأصبحت مثل هذه التجارب أكثر شيوعا في أوروبا. ويقول هانز ليتزمان، رئيس معهد أبحاث الديمقراطية والمشاركة بجامعة فوبرتال في ألمانيا: "أصبحت حوارات المواطنين أكثر انتشارا ... إنها طفرة هائلة."

ومنذ منتصف عام 2019، أصبحت هناك مبادرة معروفة باسم مجلس المواطنين للديمقراطية تعمل في جميع أنحاء ألمانيا. وفي سبتمبر، وضع مجلس تم اختياره بشكل عشوائي مقترحات للحكومة الاتحادية، وتم تسليمها إلى البوندستاج في نوفمبر.

وفي إيوبين، هناك خيط رفيع بين المواطنين والساسة. يقول ألكسندر مايسن، السيناتور البلجيكي الذي يرجع إليه الفضل في إطلاق المشروع، إن فعاليات حوار المواطنين كانت دائما جزءا من العملية الديمقراطية بالمدينة.

ويقول: "لكن في مرحلة ما بدأنا ندرك أنه كان هناك أشخاص بعينهم يحضرون دائما هذه الفعاليات".

ولذلك، ففي فبراير 2019، صوت برلمان إيوبين على بدء حوار دائم للمواطنين في مجلس يتم اختيار أعضائه بشكل عشوائي.

ومن بين ألف شخص تم الاتصال بهم، كان هناك 745 شخصا لم يردوا على الإطلاق و140 شخصا آخرون قالوا إنهم لا يريدون المشاركة. لكن 115 شخصا قالوا إنهم سوف يكونون مستعدين للمشاركة. من بين هؤلاء المتطوعين الراغبين في المشاركة، تم اختيار 12 شخصا يمثلون شريحة واسعة من المجتمع.

وتم إحضار الأعضاء الـ12 الآخرين في مجلس المواطنين من مجموعات سياسية محلية ومن بين المشاركين في حوار مواطنين سابق حول رعاية الأطفال. وكانت المحامية ترينين من بين هذه المجموعة وتقول إن العديد من اقتراحاتها تم تنفيذها. وتقول: "لو لم يكن الأمر كذلك، لما عدت".

ويبلغ عدد سكان أيوبين نحو 77 ألف نسمة، ويتحدثون الألمانية بشكل أساسي. ومن الناحية السياسية، فإن المدينة لها برلمان خاص بها وقادرة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة.

وتكمن الميزة التي يمتلكها هؤلاء المواطنين مقارنة بالساسة المحترفين في "البساطة المدنية والفطرة السليمة"، حسبما يرى ليتزمان. وسرعان ما تصبح المناقشة متجهة نحو الحلول، ولا تتأثر بالمخاوف الاستراتيجية.

وتأتي المبادرة أيضا في وقت يشعر فيه الشباب بخيبة أمل متزايدة تجاه السياسة. ووفقا لأحدث دراسات "شل يوث ستادي" المعنية بالشباب، فإن الشباب ما زالوا يؤمنون بالديمقراطية - لكنهم لا يثقون كثيرا بالساسة والمؤسسات السياسية.

لكن، هل يمكن أن تكون حوارات المواطنين ترياقا؟. يعتقد ليتزمان أن هذا صحيحا. ويقول: "يشعر الناس أنه تتم ملاحظتهم والاستماع إليهم وأخذ ما يفعلونه على محمل الجد".

ويأمل مايسن في أن تساعد المبادرة في إيوبين في زيادة التفاهم بين المواطنين والسياسيين. ويقول: "أعتقد أنها تعلمهم شيئا ما أيضا - أن كل شيء ليس بهذه البساطة التي يبدو عليها على فيسبوك أو في الحانة".

ويضيف أنه يمكن للساسة أيضا أن يتعلموا الكثير من التجارب اليومية للمواطنين.

يشار إلى أن البرلمان غير ملزم بقبول اقتراحات مجلس المواطنين، لكن يجب أن يقدم سببا معقولا. ويكون أمام البرلمان عام واحد لتقديم قراره الأولي. ويقول مايسن: "لذلك يجب علينا تخصيص 12 شهرا لهذا الغرض".

وبالنسبة لقضيته الأولى، اختار مجلس المواطنين في إيوبين مسألة الرعاية في المجتمع. وفي أوائل عام 2020، سوف يحضر ما يصل إلى 50 مواطنا يتم اختيارهم بشكل عشوائي اجتماعا لمناقشة السؤال التالي: "كيف يمكن تحسين ظروف الرعاية للموظفين والمواطنين المعنيين".

ومرة أخرى في مبنى البرلمان، الاجتماع على وشك البدء. تمتلئ الغرفة بالضحك والمحادثة الحية. تشعر ماريون ديكر بثقل المسؤولية على عاتقها. وتقول: "التوقعات كبيرة، ونأمل أن نتمكن من تحقيقها".