لافيتيزي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، وفريق فورتون الصيني الحالي، اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء عقده مع فريقه.

ويعد لافيتزي واحداً من أفضل وأبرز اللاعبين الذين شاركو مع المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان علي مر العصور فقد قدم مستويات وأداء جيد مع فريقة السابق باريس خلال مسيرتة معه في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا .

ولعب نجم باريس السابق صاحب الـ34 عامًا مع عدد من الأندية في الأرجنتين مثل سان لورينز واستوديانتيس لا بلاتا، كما خاض تجربة لا تنسى مع نابولي وأخيرًا باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى الصين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فورتون بنهاية شهر يناير المقبل .