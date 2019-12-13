رئيس وزراء التشيك يشيد بدمج الطاقة النووية في إعلان قمة المناخ الأوروبية

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أشاد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الجمعة، بالإجراءات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي لهذا الأسبوع لمواجهة التغير المناخي ووصفها على أنها تمثل "نجاحا كبيرا"، وذلك على الرغم من الاختلافات الواضحة في الرأي بشأن مستقبل الطاقة النووية.

وقال بابيش في بداية اليوم الثاني للقمة الأوروبية إن الجميع يكره مصطلح "الطاقة النووية"، ومع ذلك وجد المصطلح طريقه إلى إعلان القمة.

واتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2025 وذلك بعد محادثات ماراثونية انتهت في وقت مبكر من اليوم.

وبناءً على مبادرة جمهورية التشيك، تضمن الإعلان الجملة التالية: "لقد أوضحت بعض الدول الأعضاء أنها تستخدم الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة الوطني لديها".

وأضاف بابيش: "كل دولة يجب أن تقرر مزيج الطاقة الخاص بها، ونحن كذلك نريد أن نقرر مزيج الطاقة الخاص بنا".

وتابع بابيش قائلا إن الطاقة النووية كانت السبيل الوحيد لجمهورية التشيك لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبولندا هي الدولة الوحيدة التي لم توافق على هذا الهدف.

وقال سفراء بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أمام القمة إن بلادهم ستحقق هدف الاتحاد الأوروبي بشأن الحياد المناخي باتباع "وتيرتها الخاصة".