أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح المستقل عبدالعزيز تبون بالسباق الإنتخابي بنسبة تصل إلى 58% من أصوات الناخبين.



وصرح محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بأن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية، موضحًا أن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من 39%.

تلك النتائج الانتخابية تأتي بالتزامن مع الجمعة الـ43 من الحراك الشعبي، الذي أسفر عنه استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرافض للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت ومرشحيها، وسط مطالب بتغيير النظام برمته، ولكن من هو الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون؟

- ولد تبون في 17 نوفمبر 1945 بولاية النعامة غرب الجزائر.

- تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في اختصاص اقتصاد ومالية عام 1965.

- بدأ حياته السياسة في جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر حتى أصبح قيادي كبير بها.

* التجارب السياسية:

- شغل تبون مناصب سياسية عدة في حكومات مختلفة، فبدأ حياته السياسية مسؤولا على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، ثم أصبح أمين عام المحافظات، وتم تعيينه وزيرًا منتدبًا بالجماعات المحلية بين عام 1991 إلى 1992.

- وفي عام 1999 تولى تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس.

- ابتعد عن العمل السياسي لفترة كبيرة تصل إلى عشر سنوات قبل أن يعود تحت حكم الرئيس الأسبق بوتفليقة حيث عين وزيرا للسكن والمدينة بين عامي 2013 و 2014.

- استمر تبون في منصبة كوزير للسكن إلا أن بوتفليقة كلفه في يناير عام 2017 بإدارة وزارة التجارة خلفا للمتوفي بختي بلعايب.

- وفي مايو2017 تولي تبون منصب رئيس الحكومة الجديدة بعد اختيار بوتفليقه له، وبعد الانتخابات التشريعية ليتربع الرئيس الحالي للجزائر على أعلى المناصب السياسية في حكومة بوتفليقة.

-تكرر ظهور تبون في المشهد الإعلامي منذ سنوات لدوره بقطاع السكن الذي يعتبر من أهم القطاعات بالنسبة للجزائريين والذي أداره لقرابة 7 سنوات في مختلف الحكومات.

- تولى تبون رئاسة الحكومة من يونيو 2017، خلفا لسلال، وبعد 3 أشهر فقط أنهى بوتفليقة مهامه، وعيّن مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له، لتكون بذلك أقصر حكومة في التاريخ السياسي الجزائري. ويرجع هذا لخلافاته بينه وبين بعض رجال الأعمال في الجزائر.

أبرز وعود تبون الانتخابية:

الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي

مراجعة الدستور

رفع الحد الأدنى للأجوور

إلغاء الضريبة على الدخول المنخفضة

تأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية

تطوير قطاع السياحة