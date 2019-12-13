 سيدات سلة الأهلي تخسرن أمام إنتر كلوب في نصف نهائي بطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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سيدات سلة الأهلي تخسرن أمام إنتر كلوب في نصف نهائي بطولة إفريقيا

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:45 م

خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86/85، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية والتي تُقام في مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.

وأنهى الأهلي الربع الأول متأخرا أمام إنتر كلوب بنتيجة 27/23، وفي الربع الثاني واصل الفريق الأنجولي تفوقه على الأهلي وأنهاه بنتيجة 51/33.

ورغم محاولات سيدات الأهلي في العودة بالربع الثالث لكن فشل في ذلك لينتهي الربع الثالث لصالح إنتر كلوب بنتيجة 55/66، وفي الربع الرابع نجح الأهلي في تقليص الفارق لكن لم يسعهم الوقت من معادلة النتيجة لينتهي الربع الرابع والمباراة بفوز سيدات إنتر كلوب على الأهلي بنتيجة 86/85 وتأهلهم للمباراة النهائية، فيما ستخوض سيدات الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام سبورتنج الذي خسر أمام فيارفيارو الموزمبيقي بنتيجة 70/86

 


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