 زعيم حزب العمال: لن أقود الحزب في الانتخابات البريطانية المقبلة - بوابة الشروق
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زعيم حزب العمال: لن أقود الحزب في الانتخابات البريطانية المقبلة

زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:38 ص

أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، أنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، معربا عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات .

وأعرب كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - عن خيبة أمله بشدة بالنسبة للنتيجة التي حصل عليها حزب العمال .. مضيفا أنه لن يقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة.

وأشار إلى أن حزب العمال بحاجة الآن لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست"، معربا عن اعتقاده بأن هذه ستصبح انتخابات تاريخية في بريطانيا، وهي تعبر عن احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا البلد بأكمله.


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