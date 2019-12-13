ضبط 218 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 218 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

واصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملات الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 218 قطعة سلاح نارى، بحوزة 187 متهما شملت " 17 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 37 بندقية خرطوش، 17 طبنجة، 144 فردا محليا، 285 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 244 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 83 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت "3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 21 حادث، 260 قضية مخدرات بحوزة 267 متهم، ضُبط خلالها 76 كيلو مخدرات،

73 متهما هاربا من سجون، 23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 343 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف مخالفة مرورية".

فضلا عن إعادة سيارة ودراجتين ناريتين، وفحص 86 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف تعاطي المخدرات تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.