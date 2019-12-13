 العثور على غاز مسال وذخيرة من مخلفات الحرب عقب انفجار مبنى سكني بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على غاز مسال وذخيرة من مخلفات الحرب عقب انفجار مبنى سكني بألمانيا

آثار الحرب العالمية الثانية
آثار الحرب العالمية الثانية
بلانكنبورج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 4:44 م



عثرت الشرطة على غاز مسال وذخيرة من مخلفات الحرب عقب انفجار وقع في مبنى سكني في مدينة بلانكنبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الغاز المسال والذخيرة تم العثور عليها في منزل صاحب العقار /78 عاما/، الذي حدث فيه الانفجار وفقا للمعلومات الأولية.

وقالت مصادر من الشرطة إنه "وفقا للمعلومات الحالية، تسبب الغاز المسال في الانفجار".

ولم يتضح بعد كيف وقع الانفجار بالتحديد.

وبحسب بيانات الشرطة، أسفر الانفجار عن مقتل صاحب العقار.

وخفضت الشرطة عدد المصابين من 25 إلى 15 مصابا، بعضهم أصيب بإصابات بالغة. ومن بين المصابين أربعة من رجال الشرطة أصيبوا باختناقات جراء الأدخنة الناجمة عن الانفجار.

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