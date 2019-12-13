قال مدير مركز التنبوءات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إنه من المتوقع أن يسود غدا السبت، حالة من نشاط اﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ على الطرق المكشوفة والصحراوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظة القاهرة وشرق البلاد، حيث تقدر درجة حرارة محافظة القاهرة العظمى اليوم، العظمى "19 درجة" والصغرى "12 درجة".

وأضاف شاهين لـ"الشروق"، أن نشاط الرياح خلال اليومين القادمين في أغلب الأنحاد، سيعطي احساسا ببرودة الطقس، كما أنه من المتوقع أن تتعرض السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات السلوم ومطروح، لفرص تساقط الأمطار، بينما يسود ﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

وأشار إلى أن نشاط الرياح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ خلال اليومين المقبلين سيؤدى إلى اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، إلا أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، وتحسن الأحوال الجوية على محافظة القاهرة وشرق البلاد بدءاً من الإثنين المقبل.