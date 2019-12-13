موسكو: الوضع في ليبيا ضمن أجندة حوارنا مع الجانب التركي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، أن الوضع في ليبيا من أولويات الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا، وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع.

وقال جروشكو، في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم": "نخوض حوارا سياسيا مكثفا شبه يومي حول مواضيع واضحة تماما ومعروفة لدى الجميع، و نناقش جميع القضايا التي نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي".

ورحب الدبلوماسي الروسي بجهود التوسط بين الأطراف الليبية، والتي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، قائلا "ما يجمع بين أناس ذوي الحكمة، هو إدراك أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، عن طريق التفاوض".

وأشار إلى أن موسكو أكدت مرارا أن دبلوماسيتها متمسكة بالحفاظ على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف الليبية.