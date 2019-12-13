الآلاف يتظاهرون في العاصمة الجزائرية رفضا لنتائج انتخابات الرئاسة

خرج آلاف الجزائريين اليوم الجمعة في تظاهرة جديدة للحراك الشعبي، بعد وقت قصير من إعلان فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس.

وسار المحتجون باتجاه ساحة البريد المركزي وهم يرددون " الله أكبر، الانتخابات مزورة" في إشارة إلى رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية. كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد.

وقامت قوات الشرطة بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم تحسبا لأي طارئ.

وشهدت مدينة بجاية إحدى مدن منطقة القبائل مسيرة مماثلة بنفس الشعارات والمطالب.

وتم تسجيل إصابة 6 أشخاص بمدينة بجاية أمس الخميس، خلال المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين الذين منعوا إقامة المسار الانتخابي في اقليم الولاية.

وانتخب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر، إثر حصوله على 15ر58 بالمائة من الأصوات، ليخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتقدم تبون الذي حصل على مجموع 4 ملايين و945 الفا و116 صوتا، على كل من عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني الذي تحصل على 38ر17 بالمائة من الأصوات، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (55ر10 بالمئة)، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ( 26ر7 بالمئة)، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ( 66ر6 بالمئة).

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الاقتراع الرئاسي 83ر39 بالمائة.