 الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 9:10 م

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية: أنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن تقدم قواته نحو طرابلس أمس الخميس ، ووجه دعوة للمسلحين الى إلقاء السلاح والاستسلام.

وبدأ الجيش الوطني الليبي التحرك نحو طرابلس ، مساء الأربعاء، وأعلنت القيادة العامة دعم القوات بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة، للبدء في المهمة الكبيرة في ميدان القتال، وذلك بعد وضع الخطة الكاملة للسيطرة على أنحاء العاصمة الليبية.

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