بن فليس يلمح إلى ترك العمل السياسي بعد فشله في الاقتراع الرئاسي للمرة الثالثة

ألمح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات إلى اعتزال العمل السياسي، بعد خسارته للانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر أمس الخميس، وفوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية الأصوات.

وحل بن فليس، في المركز الثالث وراء تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، بحصوله على 10.55 بالمئة من الأصوات.

وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها بن فليس، رهان سباق الوصول إلى القصر الرئاسي بعد استحقاقي 2004 و2014.

وقال بن فليس، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لن يتقدم بأي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، متوجها بالشكر إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ما قامت به من جهد خلال الحملة الانتخابية.

وطالب بن فليس، أنصاره في الجزائر وخارجها بالتزام الهدوء والحفاظ على استقرار الجزائر، متمنيا في ظل الوضع السياسي الراهن لم شمل جميع الجزائريين في كنف الوحدة والاستقرار.