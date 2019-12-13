 سقوط مسجل خطر بحوزته 30 كيلو بانجو بالشرقية - بوابة الشروق
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سقوط مسجل خطر بحوزته 30 كيلو بانجو بالشرقية

مصطفى عطية:
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 2:42 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 2:42 م

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، في ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخائر بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية، قيام (عاطل - 44 سنة) له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة إبنى بيتك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار، 30 كيلو بانجو المخدر، 15 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى؛ لاستخدامه فى نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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