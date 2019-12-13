 «ترامب» يهنيء جونسون على فوز المحافظين في الانتخابات العامة ببريطانيا - بوابة الشروق
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«ترامب» يهنيء جونسون على فوز المحافظين في الانتخابات العامة ببريطانيا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:36 ص

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا، مضيفا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستطيعان إبرام اتفاق تجاري جديد عظيم في أعقاب (بريكست).

وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة اليوم الجمعة - إن "هذا الاتفاق لديه الإمكانات ليكون أكبر بكثير ويعود بمكاسب أكثر من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي".

وكان بوريس جونسون صرح في أعقاب فوز حزب المحافظين البريطاني بأغلبية المقاعد في البرلمان، بأنه أصبح لديه تفويض قوي جديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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