حبس قاتلة طفليها 15 يوما على ذمة التحقيقات بالدقهلية

قررت نيابة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حبس الأم المتهمة بقتل طفليها بقرية الأحمدية التابع للمركز15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامها بإعطائهما عقار طبى للتخلص منهم لارتباطها عاطفيا بأخر واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثامين الطفلين بعد استخراجها من المقابر حيث عثر الأب على علبة دواء فيها ٤ شرائط فارغة لعقار "الأدرينال"، مما دعاه للشك في أن وفاة أطفاله جنائيًا، حيث إنه يقيم فى منزل عائلته وذلك بعد فترة كبيرة من دفنهم.

وفى ذات السياق مثلت الأم الجريمة وسط تشديدات أمنية مكثفة، أثناء إعطاء الطفلين العقار.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من (سامي عبد العزيز رأفت ٣٠ سنة)، بائع أسطوانات غاز، ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز، أكد خلاله أن لديه طفلين، الأول (ريماس ٣ سنوات)، وتوفت في ٣٠ أكتوبر الماضي، والثاني (جمال ٥ سنوات)، وتوفى في ٢٨ نوفمبر الماضي.

واتهم سامي عبد العزيز، الأم وتدعى لمياء عطية، 24 سنة، ربة منزل، بقتل الطفلين وإعطائهما عقاقير تستخدم في علاج أمراض القلب تستخدم للكبار.

وبتشكيل فريق بحث جنائى من مديرية امن الدقهلية تم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها، فقررت التخلص من أطفالها حتى تتمكن من ذلك، مضيفة أنها قامت بشراء هذا العقار من الصيدلية، لعلمها أن تعاطى هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، ومن ثم يسبب الوفاة، وأعطت كمية كبيرة منه لطفليها، مما أدى إلى وفاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

‏‎وأضافت المتهمة أنها تحملت معاناة كبيرة، بسبب مرض زوجها بالقلب والكبد، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة؛ لارتباطها عاطفيًا برجل آخر من القرية، إلا أن زوجها رفض بحجة ضرورة تربية الأولاد.