اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى تقر مادتى إساءة ترامب استخدم سلطته وعرقلة عمل الكونجرس

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صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة بإرسال مادتي اتهام بالتقصير ضد الرئيس دونالد ترامب إلى المجلس بأكمله للتصويت عليه .

وجرت عمليتا التصويت التاريخيتان فى اللجنة القضائية المقسمة على أسس حزبية خلال اجتماع للجنة استمر لمدة عشر دقائق. وانتهت كل عملية بتصويت بتأييد 23 نائبا ديمقراطيا واعتراض 17 نائبا جمهوريا.

ومن المتوقع أن يتبنى مجلس النواب الذي يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية مادتي التقصير اللتين تتهمان ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وتأتي عملية التصويت بعد 14 ساعة من نقاش يوم الخميس كان من بينها محاولات من جانب جمهوريين لتعديل مادتي الاتهام، لكن تم رفضها جميعها.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أنه في حال اعتماد مجلس النواب بأكمله الأسبوع المقبل على الإجراء، سيصبح ترامب هو الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتم اتهامه بالتقصير.