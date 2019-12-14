محافظ الأقصر يوجه بصرف مساعدات للناجين من حريق عقار أرمنت

وجه محافظ الأقصر مصطفى ألهم، مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف مواد الإغاثة والمواد الغذائية للناجين من حريق أرمنت الحيط الذي أودي بحياة ٤ أشخاص وإصابة اثنين آخرين وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومتابعة الآثار الناجمة عن الحادث.

وكانت غرفة عمليات محافظة الأقصر تلقت، اليوم الجمعة، إخطارا يفيد بانهيار منزل مكون من دورين بالطوب اللبن بمنطقة أرمنت الحيط بمدينة أرمنت إثر حدوث انفجار لاسطوانة بوتاجاز.

وانتقل السكرتير المساعد للمحافظة دكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات أسعد مصطفى، ورئيس مدينة أرمنت عبدالله عاشور، وعدد من قيادات المحافظة، إلى الموقع بتكليفات من المحافظ، إلى جانب نائب مدير أمن الأقصر عصام يس، ومساعد مدير الأمن لقطاع غرب، وقيادات مديرية الأمن، وقوات الحماية المدنية، والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران، وإزالة آثار الحريق واستخراج المصابين والوفيات من تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الأسرة تسكن في المنزل الذي وقع فيه الحادث بالإيجار، وأن رب الأسرة عامل بمطاحن أرمنت.