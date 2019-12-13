بونجاح: جاهز لهز شباك مونتيري في كأس العالم للأندية

كشف الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري ، عن جاهزيته التامة لتقديم أفضل ما لديه حينما يلعب فريقه غدا السبت أمام مونتيري المكسيكي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليًا في الدوحة.

وقال بونجاح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على هامش مران الفريق اليوم الجمعة :" نعلم أن هذه المباراة ستختلف عن المواجهة الاولى ولن تكون هناك الفرص العديدة التي لاحت، لكننا قادرون على استغلال الفرص والتسجيل وتحقيق الفوز والعبور لمواجهة ليفربول الانجليزي بطل اوروبا في قبل النهائي".

وأضاف ان الفوز على هنيجين سبورت في الجولة الأولى يعتبر حافزا كبيرا للبحث عن الفوز في مباراة الغد، وقال:" نحن امام مهمة صعبة بالتاكيد امام فريق قوي للغاية لديه طموح الفوز ايضا ، لكن نحن بصورة عامة لدينا طموحات كبيرة خلال المشاركة بكأس العالم للأندية لأنها على أرضنا ووسط جمهورنا وهناك حالة من الطموح الكبير لدى كل لاعبي الفريق من أجل الظهور بصورة جيدة في هذا المحفل العالمي".

وتابع:" طموحنا تحقيق الفوز والتأهل لقبل النهائي وسنسعى بكل قوة لتشريف الكرة القطرية والظهور بشكل قوي ، رغم صعوبة المنافس المكسيكي لكن لدينا القدرة على تحقيق الفوز في ظل ما يمتلكه الفريق من لاعبين على أعلى وطموحات كبيرة ، كما ننتظر الحضور والدعم والمساندة من جماهيرنا حتى ننجح في الفوز والتأهل لقبل النهائي ومواصلة المشوار بافضل صورة في مونديال الاندية".

وكان السد افتتح مشواره في البطولة ، بالفوز على فريق هينجين سبورت بطل كالدونيا 3 - 1 بعد اللجوء لوقت إضافي عقب التعادل 1- 1 في الوقت الأصلي من المباراة.