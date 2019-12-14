لجنة لمراجعة تراخيص المحلات والبازارات السياحية في مدينة أسوان

قرر محافظ أسوان أشرف عطية تشكيل لجنة فنية لحصر ومراجعة التراخيص والاشتراطات البيئية والصحية والتنظيمية لجميع المحلات والبازارات السياحية في السوق السياحي لمدينة أسوان، مع ترقيمها والتأكد من قانونية توصيل المرافق العامة لها من أجل تفريغ السوق من المحلات المخالفة والإشغالات والباعة الجائلين وتعويضهم بباكيات داخل السويقات الجديدة التي أنشئت مؤخراً.

وقال المحافظ ، عقب الجولة الميدانية التي قام بها اليوم الجمعة في منطقة السوق السياحي، إنه سيتم تنفيذ عملية تجميل وتطوير للسوق السياحي التي تشمل رفع كفاءة الأرضيات والبلدورات والإنارة والإطفاء؛ ليتوازى ذلك مع عقد اجتماع موسع مع الكيانات السياحية لتبادل الأفكار والرؤى حول تطوير السوق السياحي بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية المترددة عليه وخاصة بعد شكوى أصحاب البازارات والمحلات من إحجام الشركات السياحية عن زيارة الوفود التابعة لها للسوق لصالح بازارات أخرى بطريق السادات جنوب المدينة.

وأكد المحافظ عودة الانضباط بمنطقة السوق السياحي للمدينة، من خلال تشديد العقوبات الرادعة من شرطة المرور والمرافق ومجلس المدينة على المخالفين، في حالة عدم الالتزام بمنع السير في الشوارع الرئيسية والسوق السياحي ، مع تطبيق ذلك فعلياً على أرض الواقع ، حيث ستكون هناك إجراءات حازمة مع المسئولين عن ذلك.

وشدد على مراجعة إدارة الحماية المدنية لكافة إجراءات التأمينية لمنع اندلاع الحرائق وخاصة داخل المعارض، وذلك أثناء تفقده لمعرض واحة النوبة في السوق السياحي الذي يضم 34 محلا تجاريا غير ملتزمة بوضع الطفايات ذات الصلاحية التي تمكنها من مواجهة أي طوارئ.

ووجه أصحاب المحلات والبازارات بالالتزام بالنظافة العامة داخل المحلات في المسافة المواجهة لها للحفاظ على الشكل الحضاري للسوق السياحي.