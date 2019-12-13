 الرئيس الجزائري المنتخب تبون: أمد يدي للحراك الشعبي لحوار جاد من أجل البلاد - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري المنتخب تبون: أمد يدي للحراك الشعبي لحوار جاد من أجل البلاد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 8:53 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 8:53 م

قال الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون إنه يمد يده للحراك الشعبي لحوار جاد من أجل مصلحة الجزائر.

وأضاف تبون، في أول مؤتمر صحفي له مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة: "سأعمل على جمع الجزائريين بلا تهميش أو إقصاء ودون أي نزعة للانتقام بل على العكس سأعمل جاهدًا على الجمع لطي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة"، موجهًا التحية لمنافسيه الأربعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

ووجه تبون الشكر لكافة أبناء الشعب الجزائري وخاصة الشباب الذي دعمه بقوة ووضع ثقته فيه ، مجددًا التزامه للشباب بالانحياز لهم والعمل على إدماجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل.

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