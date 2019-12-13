تأهل أرسنال وفرانكفورت وروما وبورتو لدور الـ32 بالدوري الأوروبي

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اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد انتهاء مرحلة المجموعات في المسابقة القارية أمس الخميس.

وواصلت العديد من الفرق الكبرى المشاركة في البطولة مثل أرسنال الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وروما الإيطالي وبورتو مسيرتها في البطولة بعد اجتيازها دور المجموعات بنحاح، فيما تمثلت أكبر المفاجآت في خروج لاتسيو الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني من البطولة مبكرا.

في المجموعة السادسة، حسم أرسنال وآينتراخت فرانكفورت تأهلهما للدور المقبل.

وتعادل أرسنال بشق الأنفس 2 / 2 مع مضيفه ستاندار لييج البلجيكي، فيما لم تقف خسارة فرانكفورت 2 / 3 أمام ضيفه فيتوريا جمياريش البرتغالي، حائلا دون تأهل الفريق الألماني للدور الثاني.

وفي مدينة لييج البلحيكية، تقدم أصحاب الأرض عن طريق صامويل باستيان في الدقيقة 47، قبل أن يضيف المغربي سليم أملاح الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعاد أرسنال إلى المباراة بتسجيل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78، قبل أن يسجل بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 81.

ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة، فيما رفع ستاندر لييج رصيده إلى ثماني نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، تأهل فرانكفورت إلى الدور ذاته رغم خسارته أمام ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي 2 /3.

واحتل فرانكفورت المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، بينما تذيل فيتوريا جيماريش ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الخامسة لحق كلوج الروماني بفريق سيلتك الاسكتلندي إلى دور الـ32، بعدما فاز عليه 2 / صفر.

ورفع كلوج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف سيلتك المتصدر صاحب 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز رين الفرنسي على لاتسيو الإيطالي 2 / صفر، ليحرمه من اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وأنهى رين دور المجموعات باحتلاله المركز الأخير بالمجموعة برصيد أربع نقاط، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ست نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، حسم لاسك لينز النمساوي صدارة المجموعة بفوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي 3 / صفر.

ورفع لينز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل أيندهوفن الهولندي مع روزنبرج النرويجي 1 / 1 .

ورفع أيندهوفن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما احتل روزنبرج المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وحقق أبويل نيقوسيا القبرصي فوزا شرفيا 1 / صفر على ضيفه أشبيلية الإسباني في المجموعة الأولى، التي شهدت تعادل ديديلانجي اللوكسمبورجي 1 / 1 مع مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني.

وكان أشبيلية وأبويل ضمنا التأهل لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، حيث تصدر الفريق الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه الفريق القبرصي، فيما احتل كارباكا المركز الثالث بخمس نقاط وتذيل ديديلانجي الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تغلب مالمو السويدي 1 / صفر على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، فيما تعادل لوجانو السويسري 1 / 1 مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وبذلك، حجز مالمو وكوبنهاجن بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة لدور الـ32 في البطولة، حيث تصدر الفريق السويدي الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نظيره الدنماركي، فيما بقي دينامو كييف في المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع لوجانو في المؤخرة بثلاث نقاط.

واقتنص بازل السويسري وخيتافي الإسباني تذكرتي الصعود للدور المقبل عن المجموعة الثالثة.

وفاز بازل 2 / صفر على ضيفه طرابزون سبور، في حين تغلب خيتافي على ضيفه كراسنودار الروسي 3 / صفر.

وتصدر بازل الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما احتل خيتافي المركز الثاني بـ12 نقطة، وتواجد كراسنودار في المركز الثالث بتسع نقاط، وظل طرابزون سبور في المؤخرة بنقطة واحدة.

ونال فريقا بورتو البرتغالي ورينجرز الأسكتلندي ورقتي الترشح للدور الثاني عن المجموعة السابعة.

وتغلب بورتو 3 / 2 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، في حين تعادل رينجرز 1 / 1 مع ضيفه يونج بويز السويسري.

وتصدر بورتو ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه رينجرز، بينما احتل يونج بويز المركز الثالث بثماني نقاط، وقبع فينورد في قاع الترتيب بخمس نقاط.

وفي المجموعة الثامنة، لحق لودوجوريتس رازجراد البلغاري، بفريق إسبانيول الإسباني للدور الثاني، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 من ضيفه فرينكفاروزي المجري، فيما خسر إسبانيول، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية، صفر / 1 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي.

ورغم الخسارة، ظل إسبانيول في قمة المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام لودوجوريتس، صاحب المركز الثاني، واحتل فرينكفاروزي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل سيسكا الترتيب بخمس نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، فاز جينت البلجيكي 2 / 1 على ضيفه أوليكساندريا الأوكراني، بينما تغلب فولفسبورج الألماني 1 / صفر على ضيفه سانت إيتيان الفرنسي.

وكان جينت وفولفسبورج قد ضمنا تأهلهما للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

واحتفظ جينت بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على فولفسبورج، صاحب المركز الثاني، بينما تواجد سانت إيتيان في المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل أوليسكاندريا الترتيب بثلاث نقاط.

وتأهل فريقا إسطنبول باشكشهير التركي وروما الإيطالي إلى دور الـ32 من البطولة عن المجموعة العاشرة.

وفاز باشاك شهير على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2 / 1، فيما تعادل روما مع ضيفه ولفيرسبيرجر النمساوي 2 / 2، ليحجز الفريقان التركي والإيطالي بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة.

وتصدر باشاك شهير المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه روما صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط، فيما احتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بينما تذيل ولفيرسبيرجر النمساوي الترتيب برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الثانية عشر، عزز مانشستر يونايتد الإنجليزي صدارته بعد أن اكتسح الكمار الهولندي 4 / صفر.

وتقدم الفريق الإنجليزي في الدقيقة53 عن طريق قائده أشلي يونج، قبل أن يضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 62 سجل الإسباني خوان ماتا الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 64.

ورفع مانشستر يونايتد، الذي ضمن تأهله للدور المقبل في وقت سابق، رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الكمار إلى تسع نقاط في المركز الثاني وهو الذي كان حسم أمر تأهله قبل بداية الجولة السادسة والأخيرة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، اكتسح بارتيزان بلجراد الصربي ضيفه أستانا الكازاخي 4 / 1 ، ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثماني نقاط، فيما اختتم أستانا مشواره في دور المجموعات بثلاث نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة العاشرة، عزز سبورتنج براجا صدارته بفوز الكبير خارج أرضه على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4 / 2 ، فيما فاز وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي على بشكتاش التركي 4 / صفر.

وتصدر براجا المجموعة برصيد 14 نقطة، وهو الذي حسم تأهله في وقت سابق، فيما احتل وولفرهامبتون المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وأنهى سلوفان براتيسلافا مشواره في دور المجموعات باحتلال المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما تذيل بشكتاش التركي الترتيب برصيد ثلاث نقاط.