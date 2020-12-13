ألمانيا تقرر فرض غلق المدارس والحضانات لمدة 3 أسابيع

اتفقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات خلال المشاورات التي أجروها اليوم الأحد على غلق المدارس والحضانات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل على مستوى ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا.



وسيتم السماح باستثناءات وبتقديم الرعاية الطارئة للصغار، وستعمل بعض الولايات بهذه القواعد اعتبارا من غد الاثنين.



كما أعلنت ميركل عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا.



جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.