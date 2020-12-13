اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ينظم ندوة للتوعية بالأنشطة الطلابية

نظم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية تحت عنوان "أهمية الأنشطة الطلابية للطالب الجامعي"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية، وحضور جمع من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء اتحاد الطلاب من مختلف الكليات.



وأكد الدكتور طه طايع مستشار التعليم العالي للأنشطة الطلابية أهمية تلك الأنشطة ودورها في بناء طالب متعاون مهتم بالدور المجتمعي.



وأوضح طايع أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على العمل ضمن فريق عمل في المجالات المختلفة، وتمنحه القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ قرار واستيعاب دوره نحو المجتمع والوطن، مما يصنع شخصًا فعالًا وبناءً يسهم في الارتفاع من شأن مصر.



وأضاف طايع أن الأنشطة الطلابية تساعد أيضًا على تبادل كافة أنواع السلوك الإنساني بين الطلاب، وتعزز قدراتهم على تحمل المسئولية، وتكسبهم خبرات إيجابية من خلال التفاعل مع مختلف الأنشطة.