وزير التعليم: من ينادي بغلق المدارس غير حريص على الطلاب إطلاقا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة تستمر في المدارس والجامعات طالما لجنة إدارة الأزمات لم توصي بغلق جزئي أو كلي.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار ليس فرديًا، وإنما رأي كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

وأكد أن الجميع يتابع الأحوال الصحية، مضيفًا: «الأمور ماشية ولا يوجد فيها ما يدعو للإزعاج.. من ينادي بالغلق غير حريص على الطلاب إطلاقا».

وأوضح أن الوزارة أول من سيتخذ قرار الإغلاق إذا رأت أن هناك حاجة إليه، معقبًا: «طالما الدولة لم تأخذ القرار فأطمئن أولياء الأمر بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق».

ونوه بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي لهذا النوع من البلبلة، قائلًا: «مش هنقضي السنة كلها بالطريقة دي، ويصدروا صورة كما لو كانت الدولة مش حريصة على الولاد.. والكلام ده مش مظبوط خالص، إحنا أسهلنا ناخد إجازة لكننا بنعمل الحاجة الصعبة»، بحسب تعبيره.