نقابة الشرطة الألمانية ترحب بتشديد قواعد مكافحة كورونا

رحبت نقابة الشرطة الألمانية بتشديد قواعد مكافحة كورونا.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال يورج راديك نائب رئيس النقابة:" لم يعد هناك وقت للبحث عن ثغرات".



في الوقت نفسه، قال راديك إن الشرطة ستكثف تواجدها في الأماكن العامة وفي "النقاط الحرجة"، وأعرب عن اعتقاده بأن " الإجراءات الواضحة تسهل علينا العمل، كما أن حظر الكحول في المدن قلل من احتمالية التجمعات في الأماكن العامة، وسيقلل حظر بيع الألعاب النارية من توتر الموقف خلال رأس السنة".



وتابع راديك أنه بالنظر إلى خطر العدوى، فإن قلقه منصرف إلى تأمين المسيرات المحتملة لجماعة "التفكير الجانبي" أكثر منه إلى الرقابة على المنازل الخاصة.



ورأى راديك أنه مع تعديل قانون الحماية من العدوى، أصبح من الممكن حظر مثل هذه المسيرات بشكل أكثر أمنا على الصعيد القانوني.