الشرطة الألمانية تفض حفلا بروضة أطفال لمخالفة قواعد كورونا

فضت الشرطة الألمانية حفلا في روضة أطفال في مدينة دورتموند، بسبب مخالفة قواعد مكافحة كورونا حيث شهد الحفل تقاربا زائدا عن الحد بين المشاركين فيه مع عدم ارتداء كمامات فضلا عن أن النوافذ كانت مغلقة.



وحسب ما صرحت به الشرطة اليوم الأحد، فقد كان سكان المنطقة اشتكوا مساء أول أمس الجمعة بسبب الإزعاج الصادر عن روضة الأطفال، وتابعت أنه كان يُسْمَع في الشارع صوت موسيقى صاخبة.



وقد وصل أفراد الشرطة إلى روضة الأطفال حيث وجدوا 14 موظفا يحتفلون في إحدى القاعات، وتم تحرير محاضر ضدهم لانتهاك مرسوم الحماية من عدوى كورونا، كما ألزمت الشرطة كل المشاركين بمغادرة روضة الأطفال.