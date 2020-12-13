الكنيسة الإنجيلية الألمانية تقدم عروضا على الإنترنت في عيد الميلاد

أعلنت الكنيسة الإنجيلية الألمانية أنها ستعاود الاعتماد على عروض عبر الإنترنت لأتباعها في فترة عيد الميلاد بسبب قواعد مكافحة كورونا.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الكنيسة الإنجيلية الألمانية اليوم الأحد: "إضافة إلى الصلوات الجماعية التي ستتم وفقا لخطط مشددة للحماية من العدوى، سنصل إلى ملايين الناس عبر صيغ في شبكة الإنترنت وعبر صلوات تلفزيونية كما حدث في عيد القيامة".



وأضافت أن "الموقف الراهن يتطلب الكثير من الإبداع وروح الارتجال".



وتابعت المتحدثة أن القواعد التي أقرتها الحكومة الاتحادية والولايات اليوم بالنسبة لصلوات القداس سيتم تنفيذها في الكثير من الأنحاء، ومنها ارتداء الكمامة وحظر ترديد الأغاني بالإضافة إلى توافر قوائم تسجيل للصلوات الجماعية في عيد الميلاد.



وذكرت المتحدثة أن ما نص عليه قرار الحكومة الاتحادية والولايات على إجراء محادثات داخل ومع الطوائف الدينية، سيتم تنفيذها منتصف الأسبوع المقبل.